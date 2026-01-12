Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че именно неговата партия е извела България по пътя към еврозоната и че страната ни е давана за пример на международно ниво. Това каза той по време на живо включване във Facebook.

„Ние заведохме България в еврозоната. Единствени ние сме давани за пример“, заяви Борисов, като подчерта, че ГЕРБ няма от какво да се срамува и че през годините е правила „единствено добро“ за страната.

"Много сложна коалиция беше отиващото си правителство - на малцинство. Въпреки това не мога да повярвам, че направихме всичко, постигнато дотук. От десетилетия чаканият Шенген, влизането ни в еврозоната и след 3 години абсолютно провален ПВУ успяхме да вкараме в България близо 5 млрд. Всичко това е благодарение на ГЕРБ", продължи Борисов. По-рано през деня премиерът в оставка Росен Желязков върна първия мандат за съставяне на правителство.

"В последното правителство "олевяхме" заради "БСП-Обединена левица" и "ДПС-Ново начало", които са крайно леви. Ние, като консервативна дясна партия, искахме да спрем харчовете. Трудно е, когато всичко друго е разточително, да се опитваш да спреш харчовете. След толкова тежки решения социологическите агенции отново твърдят, че ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила", каза още Борисов.

"Имаме абсолютното основание с всичко, направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме. От времето, в което създадохме ГЕРБ преди години, БВП на страната се е увеличил близо 4 пъти, тоест, България е станала по-богата. Осигурихме най-големите инвестиции, дойде най-голямата оръжейна компания в Европа, 40% се е вдигнал износът на страната", добави лидерът на ГЕРБ.

Според него правителството било "добро, но много тихо". "Повече от 5 хиляди български компании кандидатстват по мерки за енергийна ефективност, например. Поклон пред българския народ за спокойното преминаване към еврото. Хората свикват и действат разумно. След месец ще забравят, че сме имали и друга валута", каза още Борисов. "100 милиона дадох за INSAIT института, но в момента българският изкуствен интелект е най-добрият в Европа", напомни той.

"ГЕРБ излиза с вдигната глава от това управление. Свършихме си геостратегическите резултати и сега с ясна програма вървим напред. ГЕРБ и нашите правителства извадиха от Мониторинговия механизъм за престъпността България, като страната ни стана най-добрият партньор на САЩ, Великобритания и ЕС. И само ние, като партия, не допуснахме нелегалните мигранти да се разхождат по нашите градове така, както запалиха улиците на ЕС и на САЩ. Лично президентът Тръмп ме е питал как правим това", каза още Борисов.

По думите му управлението на партията е било насочено към бъдещето и към младите хора. "Младите хора имат амбиции и мечти и ние се стремим да ги изпълняваме“, каза още той. Борисов отправи и остри критики към Асен Василев, като заяви, че той е бил „едноличен господар на митниците“.

Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

"Излизаме с пълна мобилизация, воля и увереност, че нашето дело е било правилно“, подчерта Борисов. Той благодари на българските граждани за „разумния и мъдър начин“, по който страната е навлязла в т. нар. „година на еврото“.

В изявлението си Бойко Борисов отправи критики и към кмета на София Васил Терзиев във връзка с кризата с отпадъците в столицата. Според него управлението на общината не се справя с проблема, което създава напрежение за софиянци.

Редактор: Дарина Методиева