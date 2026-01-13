Кметът на София Васил Терзиев отправи остри критики към водещите политически фигури и призив за активност на гражданите преди предстоящите избори. В публикация във Facebook той заяви, че „най-скъпият данък в България не е ДДС, а страхът“, който, по думите му, поддържа съществуващия политически модел.

Според Терзиев именно на този страх разчитат хората, които „години наред въртят една и съща система“. Той посочва поименно Делян Пеевски, Бойко Борисов и Слави Трифонов, заедно с „цялата им свита от удобни зависимости“. Столичният кмет подчертава, че тези политически фигури не се спират нито от факта, че България е „на дъното на ЕС по доходи, образование и продължителност на живота“, нито от това, че „много семейства живеят на ръба“.

Градоначалникът призова гражданите към конкретни действия. Той посочва, че именно чрез гласуване „политическият боклук се чисти най-лесно – като хората отидат да гласуват, не позволяват вотът им да бъде купен и подават сигнали при натиск или нарушения". По отношение на машинното гласуване Терзиев е категоричен, че то не решава всичко, но намалява възможностите за подмяна и технически номера.

В публикацията си Васил Терзиев засяга и наболелия казус с боклука. Той заявява, че е отказал да подпише разчет за близо 400 млн. лева, който би довел до сериозно увеличение на такса смет. Кметът на София отново отправи апел към софиянци за разделно събиране на отпадъците.