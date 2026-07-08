След като вчера Бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса - бюджетите влязоха за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии.

Последен вчера беше гласуван Държавният бюджет за 2026 г. Обсъждането на трите план-сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики бяха отправени срещу заложения дефицит от 5,7% от БВП.

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Парламентарната Комисия по енергетика одобри на първо четене държавния бюджет за 2026 г. в частта му за сектор „Енергетика“. Проектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 14 депутати, петима гласуваха против, а двама се въздържаха.

Малко по-късно парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика прие на първо гласуване Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. "За" проектобюджета гласуваха 13, "против" гласуваха седем, "въздържал се" нямаше.

По думите на социалния министър Наталия Ефремова макрорамката на ДОО възлиза на над 13 млрд. евро, като са осигурени всички средства за редовно изплащане на пенсии и обезщетения. Тя припомни, че от 1 юли пенсиите бяха увеличени със 7,8%, като се очаква средната пенсия да достигне 543 евро. Управителят на НОИ Весела Караиванова допълни, че именно разходът за пенсии остава най-висок – 1,7 млрд. евро, а максималният им размер остава непроменен до края на годината.

В проекта са заложени мерки за изсветляване на икономиката чрез повишаване на максималния осигурителен доход, както и предоставяне на достъп на НОИ до Националната здравноинформационна система за засилен контрол върху плащанията по ТЕЛК. От 1 август се предвижда и държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си при съотношение 80:20 (работодател-служител), като възнагражденията им ще бъдат компенсирани.

Бюджетът обаче предизвика остри дебати. От "Прогресивна България" и ДПС го подкрепиха, докато ГЕРБ-СДС, ПП, ДБ и "Възраждане" гласуваха "против". Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, замразяването на плащанията за майчинство и безработица в тригодишната прогноза, както и опасенията, че вдигането на осигурителните прагове ще удари висококвалифицираните кадри и ще стимулира сивата икономика.

Паралелно с това, Комисията по образованието и науката също започна обсъждане на първо гласуване на държавния бюджет за 2026 г. в своя ресор. Становището на министерството бе представено лично от министър проф. Георги Вълчев в присъствието на представители на БАН, синдикати, работодатели и ректори на висши училища.

Темата за доходите бе във фокуса и на Комисията по конституционни и правни въпроси по време на обсъждането на първо четене на законопроекта. Пред депутатите министърът на правосъдието Николай Найденов заяви: „Проектозаконът за държавния бюджет не предвижда намаляване на възнагражденията на магистратите и съдебните служители. С това искам категорично да опровергая фалшивите новини, които се разпространяват в публичното пространство“.

Снимка: Министерството на правосъдието

Председателят на комисията Янка Тянкова благодари на министър Найденов за направеното уточнение и изрази надежда, че с него ще бъдат прекратени спекулациите по темата.