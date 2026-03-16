Снимка: gettyimages
98-ата церемония предложи послания за мир и изненадващи обрати
В най-чаканата вечер в киното, изпълнена с емоции, изненади и звездно присъствие, се проведе връчването на наградите на 98-ата церемония на наградите „Оскар“. Най-престижните отличия в света на седмото изкуство събраха в Холивуд водещи актьори, режисьори и творци от филмовата индустрия, за да отличат най-добрите постижения на големия екран през изминалата година. Вечерта донесе както очаквани победи, така и изненадващи триумфи.
„Грешници“ бе начело с рекордните 16 номинации.
При печелившите обаче класацията оглави „Битка след битка“ с 5 награди, следван от „Грешници“ с четири и от „Франкенщайн“ с три.
Кои са победителите?
Най-добра актриса в поддържаща роля
Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“
Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност“
Ейми Мадиган за „Оръжия“ - ПОБЕДИТЕЛ
Вунми Мосаку за „Грешници“
Теяна Тейлър за „Битка след битка“
Congratulations to Amy Madigan for winning the Oscar for Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars pic.twitter.com/7jUqYJwiLe— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Най-добър анимационен филм – „Арко“
„Елио от Земята“
„Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ
Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Little Amelie or the Character of Rain
„Зоотрополис 2“
Най-добър късометражен анимационен филм
„Пеперуда“ (Butterfly)
Forevergreen
„Момичето, което плачеше с перли“ - ПОБЕДИТЕЛ
The Oscar for Best Animated Short Film goes to... THE GIRL WHO CRIED PEARLS! #Oscars pic.twitter.com/X9BmtmahLv— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
„План за пенсиониране“
„Трите сестри“
Най-добър дизайн на костюми
„Аватар: Огън и пепел“
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Грешници“
Stitched for Oscar gold. Congratulations to Kate Hawley on winning Best Costume Design for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/SUgAX4AKap— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Най-добър грим и прически
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
Kokuho
„Грешници“
„Машина за разбиване“
„Грозната доведена сестра“
A monster of a transformation. Congratulations to Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey for winning the Oscar for Best Makeup and Hairstyling for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/rOwZT7thPm— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
Най-добър кастинг
„Тайният агент“
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Грешници“
History is made! ONE BATTLE AFTER ANOTHER wins the first-ever Oscar for Best Casting. Congratulations, Cassandra Kulukundis! #Oscars pic.twitter.com/85POu1cN4z— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър късометражен игрален филм
„Петното на касапина“
„Приятел на Дороти“
„Историческа драма по Джейн Остин“
„Двама души, които си обменят слюнка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Певците“ - ПОБЕДИТЕЛ
It's a tie! THE SINGERS and TWO PEOPLE EXCHANGING SALIVA both win the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/sspwxUKtbj— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър актьор в поддържаща роля
Бенисио дел Торо за „Битка след битка“
Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“
Делрой Линдо за „Грешници“
Шон Пен за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“
Operation complete. Congratulations to Sean Penn on winning Best Supporting Actor for ONE BATTLE AFTER ANOTHER! #Oscars pic.twitter.com/1zcfEHZZbU— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър адаптиран сценарий – „Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Сънища с влакове“
What time is it? Time to celebrate. Paul Thomas Anderson wins Best Adapted Screenplay for ONE BATTLE AFTER ANOTHER! #Oscars pic.twitter.com/oc9Raln2IT— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър оригинален сценарий
„Синя луна“
„Обикновен инцидент“
„Върховният Марти“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
Saints and sinners alike agree: history is written tonight! Congratulations to Ryan Coogler on winning Best Original Screenplay for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/YfiVomhRaa— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добри визуални ефекти
„Аватар: Огън и пепел“ - ПОБЕДИТЕЛ
Pandora built pixel by pixel. Congratulations to the team behind AVATAR: FIRE AND ASH, this year’s Best Visual Effects winner! #Oscars pic.twitter.com/3eQs4BpDyr— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
„F1: Филмът“
„Джурасик свят: Прераждане“
The Lost Bus
„Грешници“
Най-добър дизайн на продукция
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“
Congratulations to the talented production design team behind FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/LmRcd8y8Iw— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър късометражен документален филм
„Всички празни стаи“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Въоръжен само с камера: животът и смъртта на Брент Рено“
„Вече не са деца: „Бяха и си отидоха““
„Дяволът е зает“
„Съвършена странност“
ALL THE EMPTY ROOMS wins the Oscar for Best Documentary Short Film. Congratulations #Oscars pic.twitter.com/coBs5EDKHp— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър пълнометражен документален филм
„Решението от Алабама“
„Ела да ме видиш в добра светлина“
„Прокарвайки път през скалите“
„Господин Никой срещу Путин“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Перфектният съсед“
Congratulations to MR. NOBODY AGAINST PUTIN, this year's Best Documentary Feature Film #Oscars pic.twitter.com/uTTu9gtKYe— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добра оригинална музика
„Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“
„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
The blues sound better with gold. Congratulations to Ludwig Göransson on winning the Oscar for Best Original Score for SINNERS! #Oscars pic.twitter.com/GeGbvqROev— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър звук
„F1: Филмът“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Франкенщайн“
„Битка след битка“
„Грешници“
„Сират“
Time for a victory lap. Congratulations to Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo and Juan Peralta on winning the Oscar for Best Sound for F1! #Oscars pic.twitter.com/WQ5QlSoDe9— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър монтаж
„F1: Филмът“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
Andy Jurgensen makes the final cut! Congratulations on the Oscar for Best Film Editing! #Oscars pic.twitter.com/aL8ITfofc3— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добра операторска работа
„Франкенщайн“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Сънища с влакове“
A historic win behind the lens. Autumn Durald Arkapaw becomes the first woman of color to win the Oscar for Best Cinematography for SINNERS! #Oscars pic.twitter.com/6rV8an7dte— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър международен филм
„Тайният агент“ (Бразилия)
„Обикновен инцидент“ (Франция)
„Сантиментална стойност“ (Норвегия) - ПОБЕДИТЕЛ
„Сират“ (Испания)
„Гласът на Хинд Раджаб“ (Тунис)
Norway snags the Oscar for Best International Feature Film. Congratulations to the cast and crew of SENTIMENTAL VALUE! 🇳🇴 #Oscars pic.twitter.com/16dzGEWofh— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добра песен от филм
Dear Me от Diane Warren: Relentless
Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ
I Lied To You от „Грешници“
Sweet Dreams Of Joy от Viva Verdi
„Сънища с влакове“ от филма „Сънища с влакове“
The Honmoon is sealed! The Oscar for Best Original Song goes to “Golden” from KPOP DEMON HUNTERS! #Oscars pic.twitter.com/TxLeg4RHB3— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър режисьор
Клои Жао за „Хамнет“
Пол Томас Андерсън за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
Райън Куглър за „Грешници“
Йоаким Триер за „Сантиментална стойност“
Джош Сафди за „Върховният Марти“
Congratulations on your win for Best Directing, Paul Thomas Anderson! #Oscars pic.twitter.com/AX49UjWvus— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър актьор
Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“
Леонардо ди Каприо за „Битка след битка“
Итън Хоук за „Синя луна“
Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
Вагнер Моура за „Тайният агент“
Michael B. Jordan pulls double duty as the Smokestack Twins and wins the Lead Actor Oscar for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/ZghbO6OkTQ— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добра актриса
Джеси Бъкли за „Хамнет“ - ПОБЕДИТЕЛ
Роуз Бърн за „Ако имах крака, щях да те ритна“
Кейт Хъдсън за Song Sung Blue
Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“
Ема Стоун за „Бугония“
And the Oscar for Best Actress goes to... Jessie Buckley! #Oscars pic.twitter.com/KD8FmUox95— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Най-добър филм
„Грешници“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Бугония“
„F1: Филмът“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Тайният агент“
„Сантиментална стойност“
„Сънища с влакове“
Редактор: Цветина Петкова
One Oscar after another. Congratulations to ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this year’s Best Picture winner! #Oscars pic.twitter.com/jhr5ejoHv2— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
