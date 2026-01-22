С общо 16 номинации филмът „Грешници“ на режисьора Райън Куглър постави нов рекорд в историята на наградите „Оскар“. Лентата надмина досегашните рекордьори „Титаник“, „Всичко за Ева“ и „La La Land“. Действието във филма се развива в сегрегирания американски Юг през 30-те години. Изпълнителят на главната роля Майкъл Б. Джордан е сред претендентите за най-добър актьор.

На второ място по брой номинации тази година се нарежда „Битка след битка“. Филмът ще се бори за статуетка в 13 категории. За ролята си в него Леонардо ди Каприо отново е сред кандидатите за "титлата" най-добър актьор. Сред номинираните за най-добра актриса са Джеси Бъкли, Кейт Хъдсън и Ема Стоун.

Церемонията по връчването на „Оскарите“ ще се състои на 15 март (от 1.00 до 4.00 ч. в нощта срещу 16 март, българско време), а за поредна година ексклузивно NOVA ще ви направи свидетели на блясъка на американските филмови награди. Водещ на церемонията в Лос Анджелис ще бъде комикът Конан О'Брайън.

А ето и пълния списък с номинираните, обявен днес в Бевърли Хилс на церемонията, водена от холивудските звезди Даниел Брукс и Люис Пулман:

→ Най-добър филм (Best Picture)

„Бугония"

„Ф1: Филмът"

„Върховният Марти"

„Битка след битка"

„Тайният агент"

„Сантиментална стойност"

„Грешници"

„Сънищата на влаковете"

→ Най-добър режисьор (Best Director)

Клои Жао - „Хамнет"

Джош Сафди - „Върховният Марти"

Поул Томас Андерсън - „Битка след битка"

Йоаким Триер - „Сантиментална стойност"

Райън Хуглр - „Грешници"

→ Най-добър актьор (Best Actor)

Тимъти Шаламе - „Върховният Марти"

Леонардо ди Каприо - „Битка след битка"

Итън Хоук - „Синя луна"

Майкъл Б. Джордан - „Грешници"

Вагнер Мура - „Тайният агент"

→ Най-добра актриса (Best Actress)

Джеси Бъкли - „Хамнет"

Роуз Бърн - „If I Had Legs I’d Kick You"

Кейт Хъдсън - „Song Sung Blue"

Ренате Рейнсве - „Сантиментална стойност"

Ема Стоун - „Бугония"

→ Най-добър актьор в поддържаща роля (Best Supporting Actor)

Бенисио дел Торо – „Битка след битка“

Джейкъб Елорди – "Франкенщайн"

Делрой Линдо – „Грешници“

Шон Пен – „Битка след битка“

Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“

→ Най-добра актриса в поддържаща роля (Best Supporting Actress)

Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“

Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“

Ейми Мадиган – „Оръжия“

Унми Мосаку – „Грешници“

Теяна Тейлър – „Битка след битка“

→ Най-добър оригинален сценарий (Best Original Screenplay)

„Blue Moon"

„Обикновен инцидент"

„Върховният Марти"

„Сантиментална стойност"

„Грешници"

→ Най-добър адаптиран сценарий (Best Adapted Screenplay)

„Бугония"

„Франкенщайн"

„Хамнет"

„Битка след битка"

„Сънищата на влаковете"

→ Най-добър чуждоезичен филм / Международен филм (Best International Feature Film)

„Тайният агент" - Бразилия

„Обикновен инцидент" - Франция

„Сантиментална стойност" - Норвегия

„Сират" - Испания

„Гласът на Хинд Раджаб" - Тунис

→ Най-добър анимационен филм (Best Animated Feature Film)

„Арко"

„Елио от Земята"

„Кей-Поп: Ловци на демони“

„Little Amélie or the Character of Rain"

„Зоотрополис 2"

→ Най-добър документален филм (Best Documentary Feature)

„Решението в Алабама"

„Come See Me in the Good Light"

„Cutting Through Rocks"

„Mr. Nobody Against Putin"

„Перфектната съседка"

→ Най-добър късометражен документален филм (Best Documentary Short Subject)

„Всички празни стаи“

„Въоръжен само с камера: Животът и смъртта на Брент Рено“

„Children No More: "Were and Are Gone"

„The Devil Is Busy"

→ Най-добър късометражен анимационен филм (Best Animated Short Film)

„Butterfly"

„Forevergreen"

„Момичето, което плачеше за перли“

„Retirement Plan"

„The Three Sisters"

→ Най-добър късометражен игрален филм (Best Live Action Short Film)

„Butcher's Stain"

„Приятел на Дороти“

„Историческата драма на Джейн Остин“

„The Singers"

„Двама души си разменят слюнка“

→ Най-добър оператор (Best Cinematography)

„Франкенщайн"

„Върховният Марти"

„Битка след битка"

„Грешници"

„Сънищата на влаковете"

→ Най-добър монтаж (Best Film Editing)

„„Ф1: Филмът"

„Върховният Марти"

„Битка след битка"

„Сантиментална стойност"

„Грешници"

→ Най-добър дизайн на продукция (Best Production Design)

„Франкенщайн"

„Хамнет"

„Върховният Марти"

„Битка след битка"

„Грешници"

→ Най-добри костюми (Best Costume Design)

„Аватар: Огън и пепел"

„Франкенщайн"

„Хамнет"

„Върховният Марти"

„Грешници"

→ Най-добър грим и прически (Best Makeup and Hairstyling)

"Франкенщайн"

„Кокухо“

"Грешници"

„Машина за разбиване“

"Грозното сестриче"

→ Най-добър звук (Best Sound)

„Ф1: Филмът"

„Франкенщайн"

„Битка след битка"

„Грешници"

„Сират"

→ Най-добри визуални ефекти (Best Visual Effects)

„Аватар: Огън и пепел"

„Ф1: Филмът"

„Джурасик свят: Прераждане"

„Изгубеният автобус“

„Грешници"

→ Най-добър оригинален саундтрак (Best Original Score)

"Бугония"

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Битка след битка"

"Грешници"

→ Най-добра оригинална песен (Best Original Song)

"Dear Me" - Diane Warren: Relentless

"Golden" - „Кей-Поп: Ловци на демони“

"I Lied to You" - „Грешници"

"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!

"Train Dreams" - „Сънищата на влаковете"

→ Най-добър монтаж на звукови ефекти и миксиране (Best Sound Editing / Sound Mixing)

„Ф1: Филмът"

„Върховният Марти"

„Битка след битка"

„Сантиментална стойност"

„Грешници"

Редактор: Цветина Петкова