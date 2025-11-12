Българката Габриела Карчина, експерт по перманентен грим, постигна впечатляващ международен успех, след като беше отличена с престижната награда „Top 10 Permanent Makeup Stylist“ по време на церемонията на International Beauty Awards (IBA), провела се на 1 ноември 2025 г. в Барселона, Испания.

В събитието са участвали представители от 31 държави по целия свят, като конкурсът е включвал множество категории, обхващащи различни професии от бюти индустрията — от перманентен грим и микропигментация до грим, маникюр и естетични терапии.

Отличието, което получи Габриела Карчина, я нарежда сред най-добрите професионалисти в областта на перманентния грим на световно ниво. Габриела Карчина е експерт по перманентен грим с над 10 години опит в индустрията и носител на наградата „Златна Игла“ 2024 в категория „Перманентен грим“. През годините тя е участвала в редица международни шампионати, състезания и обучения, където е демонстрирала своя професионализъм, усет към детайла и прецизност в работата си. Нейният стил се отличава с изключителна естественост и финес, които ѝ носят признание и доверие както от клиенти, така и от колеги в бранша.

„Тази награда е признание не само за мен, но и за всички експерти, които влагат сърце и отдаденост в това изкуство. Щастлива съм, че трудът и страстта ми към перманентния грим са оценени на международно ниво“, споделя Карчина след церемонията. Постижението на Габриела Карчина затвърждава мястото на България на световната карта на красотата и вдъхновява младите специалисти у нас да следват своя път и да се усъвършенстват в изкуството на перманентния грим.

