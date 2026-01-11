Националното ръководство на „Демократи за силна България“ предупреждава, че предстоящата година ще бъде най-трудната за България от поне три десетилетия. Според партията страната е изправена едновременно пред сериозен геополитически риск, дълбока корупционна криза и нарастващи икономически заплахи, които се усилват взаимно на фона на глобалните сътресения и трансформациите в системата за европейска и евроатлантическа сигурност.

От ДСБ посочват, че българската държавност е системно подкопавана от корупционен модел, чието най-видимо проявление днес е т.нар. паралелен център на власт „Пеевски – Борисов“. Според ръководството на партията този модел има дълбоки корени още в началото на прехода и подрива доверието както в демокрацията, така и в пазарната икономика като път към устойчиво развитие и обществен просперитет.

ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му

Партията предупреждава и за нарастващ икономически риск, след като ограничаването на възможностите за злоупотреба с европейски средства е довело до пренасочване към вътрешния ресурс чрез държавния бюджет и бързо увеличаване на държавния дълг. Според ДСБ това застрашава устойчивостта на икономическия модел, изграден в България след 1999 г., и носи риск от повишаване на данъчната тежест.

В решението си „Демократи за силна България“ очертават четири основни политически приоритета. Сред тях е икономика, която инвестира в развитие, а не „усвоява“ ресурси, с фокус върху модерна индустрия, наука и връщане на българския човешки капитал от чужбина. Друг ключов приоритет е активната роля на България в изграждането на по-силна, единна и стратегически автономна Европа, включително в общата европейска сигурност и отбрана.

ДСБ настоява и за дълбоки реформи в съдебната система, службите за сигурност и администрацията, с цел прекратяване на задкулисните зависимости и възстановяване на правовата държава. Според партията администрацията трябва да служи на гражданите и демократичните институции, а не да се превръща в самостоятелен център на власт.

Най-непосредствената политическа цел на формацията до края на мандата на 51-вото Народно събрание е промяна в Изборния кодекс и възстановяване на доверието в изборния процес. От ДСБ заявяват, че единствената гаранция за честни избори е 100% машинно гласуване и електронно отчитане на резултатите.

Партията настоява президентът да се ръководи от тази цел при избора на служебен премиер и призовава за смяна на ръководството на ДАНС и областните директори на МВР, които според нея са свързани с купуването на гласове. В същото време ДСБ потвърждава готовността си за общо явяване на предсрочните избори с „Да, България“ и „Продължаваме промяната“, както и за отворен процес на номинации с участието на авторитетни обществени личности.

В заключение от партията заявяват, че България е изправена пред решаващи избори, които трябва да превърнат гражданския протест срещу „завладяната държава“ в реална и трайна промяна, основана на върховенството на правото, свободното гражданско общество и стабилното развитие в рамките на силен Европейски съюз.

Редактор: Цветина Петкова