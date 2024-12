Археолозите са направили нови открития в горещите извори на Сан Кашано дей Бани в Тоскана, Италия, съобщи Heritage Daily.

Мястото е основано като светилище през III в. пр.н.е., което по-късно римляните превръщат в курортния комплекс Balnea Clusinae. Мястото се захранва от геотермални извори, които се използват за снабдяване с вода със средна температура 42 °C.

Спа центърът става популярна атракция заради лечебните си свойства, а видни личности като Октавян Август са били чести посетители.

При предишни разкопки през 2022 г. е открита колекция от 24 бронзови статуи, датиращи от II и I в. пр.н.е., които вероятно са били депозирани заедно с вотивни дарове (оброчно дарение – бел.ред.) в посвещение на боговете.

При неотдавнашно проучване, фокусирано върху теменоса (свещената стена, ограждаща обекта) и главния храмов комплекс, са открити допълнителни вотивни дарове като лампи, стъклени съдове за унгвент, бронзови фигурки, анатомични вотивни фигури, изработени от рисувана теракота, и плочка с двуезични етруско-римски надписи.

