Археолози, извършващи разкопки в Тапосирис Магна близо до Александрия, Египет, са открили мраморна статуя, която потенциално изобразява Клеопатра VII. Тапосирис Магна, което означава „голямата гробница на Озирис“, е основана от Птолемей II Филаделф между 280 и 270 г. пр.н.е. по време на елинистичния период. Тя е планирана с квадратна форма, в центъра на която е храмът на Озирис, за който някои учени предполагат, че е мястото на последния покой на Клеопатра VII.

Неотдавнашна египетско-доминиканска археологическа мисия провежда разкопки в южната стена на храма, като открива множество артефакти. Находките включват бяла мраморна статуя на жена с кралска корона, която според експертите е изображение на Клеопатра VII, както и варовиков бюст на цар, носещ на главата си накит на Неме.

