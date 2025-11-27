Ново заседание в Софийския градски съд по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета". Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, продължава да се гледа задочно, тъй като той е в неизвестност.

Петров е подсъдим за това, че с подправени документи преди 5 години е получил от закритата вече спецпрокуратура злато, собственост на бизнесмена Илия Златанов за над 1,3 милиона лева, иззето преди това като доказателство по досъдебно производство.

На миналото заседание показания даде бившата съпруга на Петров - Любена Павлова. Тя разказа как е взела от спецпрокуратурата два кашона със злато. Единият стигнал до собственика му Златанов, а другият си поделели Петров и двама прокурори с малки имена Иван и Митко.

Редактор: Станимира Шикова