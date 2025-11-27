Снимка: iStock
Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров продължава да се гледа задочно, тъй като той е в неизвестност
Ново заседание в Софийския градски съд по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета". Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, продължава да се гледа задочно, тъй като той е в неизвестност.
Петров е подсъдим за това, че с подправени документи преди 5 години е получил от закритата вече спецпрокуратура злато, собственост на бизнесмена Илия Златанов за над 1,3 милиона лева, иззето преди това като доказателство по досъдебно производство.
Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу Петьо Петров-Еврото
На миналото заседание показания даде бившата съпруга на Петров - Любена Павлова. Тя разказа как е взела от спецпрокуратурата два кашона със злато. Единият стигнал до собственика му Златанов, а другият си поделели Петров и двама прокурори с малки имена Иван и Митко.Редактор: Станимира Шикова
