Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо се е сгодил за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес след осем години връзка, предадоха списание People и БГНЕС. Новината беше обявена от самата Джорджина с публикация в Instagram, където показа огромен овален диамантен пръстен на ръката си.

Венчали ли са се тайно Роналдо и Джорджина?

„Да, съгласна съм. В този и във всички мои животи”, написа Джорджина.

Двамата са заедно от началото на 2017 г. и отглеждат пет деца: близнаците Ева Мария и Матео (8 г.), дъщерите Алана (7 г.) и Бела (3 г.), както и 15-годишния Кристиано-младши от предишна връзка на Роналдо. През април 2022 г. те обявиха смъртта на новородения брат близнак на Бела – Анхел.

Първата им официална поява заедно беше на церемонията по връчването на наградите The Best FIFA Football Awards в Цюрих през януари 2017 г., а няколко месеца по-късно двамата потвърдиха връзката си и в социалните мрежи.

„Много пъти идваше след работа. Колегите ми полудяваха. Те пристигаха с автобуса, а аз си тръгвах с луксозна кола. Хората просто не можеха да повярват“, разказва Родригес. Роналдо добавя: „Беше забавно, защото я чаках пред магазина с лъскавите коли, които имам... После се прибирахме и влизахме в нашия собствен свят“.

През април тази година отново имаше спекулации дали двамата не са се сгодили , след като Джорджина Родригес пак публикува снимка с диамантен пръстен.

През септември 2024-та в светските среди се завъртяха слухове, че Роналдо и Джорджина тайно са се венчали, тъй като са били забелязани да носят халки на безименните си пръсти.

