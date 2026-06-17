Снимка: БТА/АП
Франция стартира участието си на Мондиала с победа над Сенегал с 3:1
Франция стартира участието си на Световното първенство с победа над Сенегал с 3:1. Килиан Мбапе реализира две от попаденията, с които стана най-резултатният играч в историята на френския национален отбор с общо 58 гола.
Норвегия постигна успех в първата си поява на световни първенства от 28 години насам с 4:1 срещу Ирак.
Кулминацията на изминалата нощ обаче беше играта на Лионел Меси в мача на Аржентина срещу Алжир. Той отбеляза исторически хеттрик, с който изравни рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола на световни първенства.
Мондиал 2026: Исторически мащаб, недостъпни билети и визови проблеми помрачават еуфорията в САЩРедактор: Дарина Методиева
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