Екип на NOVA показа първите 12 постройки в комплекса Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна, за които вече са издадени заповеди за събаряне. Става дума за двуетажни многофамилни сгради с по четири апартамента във всяка, които са част от мащабния строителен проект, превърнал се в обект на едно от най-коментираните разследвания през последните седмици.

Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде и нови заповеди за премахване на сгради в комплекса. Първите 12 бяха подписани през миналата седмица, а проверките на институциите продължават. От корпорацията КУБ, която стои зад изграждането на обектите, обявиха в официална позиция, че предстои цялостно обжалване на издадените заповеди по съдебен ред.

Кметът на Варна издава първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността „Баба Алино”

На място все още могат да се видят строителни материали, схеми на сградите, кутии с ламинат и следи от довършителни дейности. Достъпът до част от обектите е свободен, а в района има изградена система за видеонаблюдение. Екипът ни установи и множество електрически кабели и разклонители, което поражда въпроси как сградите са били захранвани с електричество.

Според кмета на Варна Благомир Коцев всички 12 постройки са били свързани към електро- и водоснабдителната мрежа. По случая РДНСК е поискала информация от електроразпределителното дружество за начина, по който са били присъединени обектите към мрежата. Очаква се институциите да дадат отговор как е осигурено захранването на сградите.

На фона на продължаващите проверки инвеститорът Олег Невзоров и казусът с предполагаемото незаконно строителство останаха във фокуса на общественото внимание както вчера, така и днес. От силовите служби съобщиха, че Невзоров се намира в България от около седмица и до момента е бил разпитан три пъти във връзка с различни производства по случая.

Украинският инвеститор се появи публично за първи път след избухването на скандала около комплекса. След няколкочасов разпит във Варна той заяви пред медиите, че не се чувства виновен и е убеден, че всички действия по проекта са законни.

Въпреки обществените съмнения за незаконно строителство и възможни корупционни практики, към момента срещу инвеститора няма повдигнати обвинения. Това потвърди директорът на ОДМВР - Варна старши комисар Цветан Пировски.

Изследват „Баба Алино” с въздушно лазерно сканиране

По думите на полицейския директор българските власти са получили предварителна информация от партньорски служби за придвижването на инвеститора към България. След влизането му в страната той е бил призован и разпитан, като до момента е съдействал на разследването и се е явявал на всички отправени му призовки.

Преди разпита Невзоров се е срещнал с част от собствениците на имоти в комплекса. Срещата е била проведена в заведение във Варна и е продължила около два часа. По информация на присъствали инвеститорът е уверил клиентите си, че проектът е законен и че ще получат необходимата юридическа подкрепа.

От прокуратурата уточниха, че Невзоров е бил разпитан на 17 юни в качеството на свидетел по досъдебни производства на Окръжната и Районната прокуратура във Варна. Към момента той не е привлечен като обвиняем по нито едно от разследванията.