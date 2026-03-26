Столична община стартира пилотен проект за „кухня майка“ в район „Слатина“, която ще осигурява здравословно и качествено хранене за децата. Целта е не само да се подобри контролът върху продуктите и приготвянето на ястията, но и да се развие у малчуганите култура на здравословно хранене от ранна възраст. Менютата в детските градини ще бъдат разработвани от диетолози и нутриционисти, като родителите ще имат предварителен достъп до седмичното меню. Темата коментира Десислава Желязкова, ръководител на направление "Образование, спорт и младежки дейности" на Столичната община, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Тя обясни, че в детските градини сега се подхожда по различен начин – или приготвят храната сами, или ползват кетъринг. Липсва обаче персонал, който да приготвя храната.

Също така посочи, че понякога се налага да се прави икономия от храната, което обаче не е редно. Точно заради това има различия в менютата в различните детски градини.

Експертът каза, че в рамките на един район в столицата, който включва 8 детски градини, ще бъде стартиран проекта. В една от кухните на тези градини ще бъдат назначени готвачи, на които ще бъде осигурена необходимата техника за работа. Поръчката за храна ще бъде отворена и към други доставчици на храна, допълни още тя.

По отношение на качеството експертът каза, че трябва да се следят етикетите, ако има проблем – продуктът трябва да бъде върнат. Рецептурникът трудно може да бъде реализиран към момента, което също трябва да се промени, коментира Желязкова. Видът на храната е от значение за децата, каза още тя. Също така коментира, че целта на програмата е менютата да бъдат сезонни. Храната ще стига в детските градини в съдове, които я задържат топла, подчерта експертът.

Експертът каза, че има идея за създаване на малки градини в дворовете на училищата, с цел децата да бъдат обучавани и възпитавани.

Редактор: Цветина Петрова