Правната помощ за мигранти и бежанци в България, която Българският хелзинкски комитет (БХК) предоставяше през последните 30 години приключва временно, като причината е финансовата невъзможност да се финансира програмата. През този период подкрепа са получили над 200 000 души, а юристите на организацията са завели над 3 300 съдебни дела.

„Работата на хората и организациите, които защитават правата на човека, става все по-трудна“, обясни Надежда Цанкулова, директор „Кампании и комуникации“ в БХК. „При нас това се отрази много силно тази година върху програмата за правна защита на бежанци и мигранти.“

По думите ѝ, най-често търсещите нов и по-добър живот имат нужда от помощ по административни въпроси. „Това означава, че когато се обърнат към институциите, които би трябвало да ги обслужват, често им се отказва достъп до техните права, защото не са специалисти или запознати с процедурите“, обясни Цанкулова.

Тя посочи, че през последните години програмата е подкрепяла семейства на украинци под временна закрила, които са искали социална помощ, за да изпратят децата си на училище. „Нашите правни консултанти съдействат тези семейства да заведат дела срещу дирекции, които отказват полагащата им се подкрепа“, допълни тя.

Въпреки съществуващите механизми като Националното бюро за правна помощ и безплатни услуги на адвокатските колегии, Цанкулова подчерта, че беженското право е нишова сфера. „Много малко адвокати имат опит с бежански казуси, което поставя хората в риск и затруднява наблюдението на институциите“, каза тя, като добави, че това дори е въпрос за националната сигурност.

Цанкулова уточни, че екипът на БХК не спира дейността си напълно, а търси възможности за финансиране от други източници.

