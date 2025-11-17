-
-
-
-
-
-
Ще бъдат ли върнати в Украйна около 200 000 души след новата реформа
Великобритания се готви да обяви днес драстична промяна в своята имиграционна система, която ще сложи край на възможността търсещите убежище да получават право на вечен престой в страната. Новата реформа, определяна като най-голямата в политиката за предоставяне на убежище, се очаква да засегне и хиляди украински граждани, намерили подслон на Острова след началото на войната.
►Какво се променя?
Основната промяна е, че вместо след 5-годишен престой, търсещите убежище ще могат да получат постоянен статут едва след като са пребивавали в страната 20 години. Досегашната система позволяваше след пет години престой да се кандидатства за постоянно жителство.
Влезе в сила забраната за влизане в САЩ на граждани на 12 страни
Освен това, на всеки две години и половина статутът на бежанците ще бъде преразглеждан. Властите ще правят проверка дали страната, от която идват, е станала безопасна. Ако се установи, че условията в родината им са се подобрили, те ще бъдат връщани обратно.
►Кой ще бъде засегнат?
Реформата ще засегне всички търсещи убежище, включително и около 200 000 украински граждани, които Великобритания прие след началото на войната, започната от Русия. Въпреки че мярката не е насочена специално към тях, те също ще подлежат на периодични проверки и ако се прецени, че в техния регион вече не се водят военни действия, могат да бъдат върнати в Украйна.
Промените идват на фона на рекорден брой молби за убежище - 111 000 само за последната година, което е ръст от 17%. Близо 50 000 души в момента се намират в несигурно положение, очаквайки решение по молбите си.
Според вътрешния министър Шабана Махмуд мерките се предприемат поради опасения, че нелегалните имигранти разделят обществото и ситуацията може да се превърне в "снежна топка", която да засегне и бъдещите поколения.
Правозащитници се опасяват, че тази радикална промяна в подхода на Великобритания може да бъде последвана и от други страни в Европейския съюз, които също се борят с имиграционния натиск. За българските граждани, които са се установили преди Брекзит, статутът е защитен, но за тези, които тепърва искат да се заселят на Острова, условията ще стават все по-трудни.
