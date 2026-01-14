"Електрохолд" предупреждава своите клиенти за опити за фишинг измами чрез разпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия. До момента атаките са насочени основно към бизнес потребители, съобщават от компанията.

От компанията призовават клиентите да бъдат изключително внимателни при получаване на подобни електронни съобщения и да проверяват внимателно подателя и съдържанието им. Един от основните сигнали за измама е, че имейл адресът на подателя е некоректен и в някои случаи съвпада с имейл адреса на самия получател. Част от линковете, посочени в тези имейли, също са подвеждащи.

Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

"Електрохолд" напомня, че електронни фактури се изпращат единствено от официалния имейл адрес info@invoices.electrohold.bg

► При съмнение за измама от "Електрохолд" съветват:

⇔ да се провери внимателно имейлът на подателя;

⇔ да не се отварят прикачени файлове и линкове;

⇔ да не се предоставят лични или финансови данни.

При необходимост от допълнителна информация или съмнение за злоупотреба клиентите може да подадат сигнал през официалните канали за обслужване на клиенти на "Електрохолд" Продажби или тук.

Редактор: Габриела Павлова