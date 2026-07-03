Над 600 000 разселени ливанци се завърнаха по домовете си от началото на спирането на огъня, сключено в края на миналия месец между Израел и проиранската групировка "Хизбула". Със споразумението беше сложен край на бойните действия, принудили повече от милион души да напуснат домовете си, съобщи днес Международната организация за миграция (МОМ), част от структурите на ООН, цитирана от "Франс прес".

Според ливанските власти по време на конфликта, продължил близо три месеца, около 4300 души са били убити, а над милион, най-вече от Южен Ливан и южните предградия на столицата Бейрут, са били разселени.

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От своя страна, доклад на МОМ посочва, че 646 107 души са били принудени да напуснат домовете си, от които близо 500 000 все още не са се върнали, сочат данни на организацията, събрани от 22 юни.

Меморандумът за разбирателство, подписан на 17 юни между Техеран и Вашингтон, доведе до влизането в сила на споразумение за прекратяване на огъня в Ливан от 21 юни, а пет дни по-късно беше сключено рамково споразумение между Ливан и Израел с цел установяването на "траен мир".

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Рамковото споразумение, сключено с посредничеството на САЩ след пет кръга преговори между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения, поставя като условие "Хизбула" да се разоръжи, за да се изтеглят израелските сили от Ливан, припомня АФП. Оттогава ливанските власти премахват временните палаткови лагери в Бейрут и покрайнините и намалиха броя на официалните центрове за настаняване.

Завръщането в десетките селища в Южен Ливан, особено в онези, намиращи се близо до границата, които бяха до голяма степен разрушени от израелските военни операции, остава несигурно. Израел обяви, че желае да запази военното си присъствие в контролираната от него зона в Южен Ливан, която може да се разпростре до 10 километра от границата. Израелската страна продължава редовно да нанася удари в тази зона.

Редактор: Цветина Петрова