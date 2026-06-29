Напрежението между Ливан и Израел отново се покачи, след като ливанското ръководство даде знак, че няма да приеме подписаното с посредничеството на Съединените щати рамково споразумение, което трябваше да постави основите на трайно уреждане на конфликта между двете държави.

Председателят на ливанския парламент Набих Бери, който е сред ключовите политически съюзници на „Хизбула“, заяви, че документът в сегашния си вид не защитава интересите на Ливан и няма да бъде приложен. Според него условията са били наложени едностранно и не отразяват националните позиции на страната.

„Хизбула” отхвърли обявеното споразумение между Ливан и Израел

Споразумението беше подписано във Вашингтон в края на миналата седмица и предвижда серия от стъпки за намаляване на напрежението по границата, включително разоръжаване на „Хизбула“ – точка, която предизвика сериозни реакции в Ливан.

Междувременно шиитската групировка обяви, че няма да се откаже от правото си да защитава страната след последните израелски военни действия в Южен Ливан. От организацията обвиниха Израел, че нарушава договореното примирие, и заявиха, че следят всички инциденти и си запазват правото да реагират.

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Изявлението идва часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац съобщиха за операция на армията в южната част на Ливан. По техни данни е бил унищожен подземен тунел, използван от „Хизбула“, с дължина около 200 метра. Израелските сили твърдят, че в него са открили голямо количество оръжия и пускови установки.

Израел одобри споразумение за прекратяване на огъня с "Хизбула" в Ливан

Редактор: Цветина Петкова