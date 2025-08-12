Снимка: iStock
Разрешителните за Джомолунгма поскъпват до 15 000 долара
Непал отваря за алпинисти почти 100 планински върхове. Причините - Еверест е твърде пренатоварен, а и трябва да се насърчат туризма и икономическото развитие.
За изкачване на върховете в западните райони на страната вече няма нужда от разрешителни.
Поскъпва разрешителното за изкачване на Еверест
Тези за Еверест обаче поскъпват от 11 на 15 хиляди долара. Непалските власти обмислят и въвеждане на изискване алпинистите първо да изкачват по-нисък връх, преди да се отправят към седемхилядниците.Редактор: Станимира Шикова
