"Системата на финансиране на сценичните изкуства в България отдавна не функционира ефективно и се нуждае от спешна реформа". Това заяви служебният министър на културата Найден Тодоров в ефира на "Пресечна точка".

По думите му твърденията на Съюз на артистите в България, че театрите са почти във фалит, не са напълно точни. „Ако те бяха търговски дружества, вече щяха да са във фалит“, посочи министърът. Според него системата на финансиране е „крашнала“ отдавна и на практика не работи.

Тодоров подчерта, че в риск от финансови затруднения са не само театрите, а всички сценични изкуства в страната. Той обясни, че културните институти оцеляват основно благодарение на усилията на Министерство на културата на Република България да намира допълнителни средства, с които да покрива техните разходи. „Проблемът е, че начинът на финансиране е остарял и трябва да бъде спешно променен“, заяви министърът. По думите му само за две седмици от Министерството на културата са подготвили два модела за промяна на настоящия механизъм. За да могат тези предложения да бъдат приложени, обаче, е необходима подкрепа от Народното събрание.

Директори предупреждават за риск от затваряне на театри

В краткосрочен план ведомството може да продължи да покрива част от разходите на културните институти, доколкото бюджетът позволява, но това не е дългосрочно решение на проблема, подчерта Тодоров.

Допълнително напрежение върху бюджетите на институциите създава и фактът, че през изминалата година много културни организации са актуализирали заплатите на служителите си. В момента системата работи с ограничен бюджет, а се изплащат възнаграждения, които не са предвидени в сегашния модел на финансиране, което може да доведе до още по-големи дефицити.

Министърът коментира и тихия протест на музикантите от Българско национално радио. Според него и там има възможно решение, което отново е свързано със законодателни промени. „Направих проучване и навсякъде по света оркестрите, хоровете и съставите към радиата са самостоятелни юридически институти. В България те не са оформени по този начин“, посочи Тодоров. Той обясни, че съставите на БНР в момента нямат собствено финансиране, което допълнително затруднява тяхната дейност.

