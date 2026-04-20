Москва реагира положително на заявената готовност за диалог от страна на Румен Радев, който спечели парламентарните избори на 19 април и даде сигнали за възможно възстановяване на отношенията с Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че изказванията на Радев, както и на други европейски лидери, насочени към решаване на проблемите чрез диалог с Руската федерация, се приемат позитивно в Москва. Според него прагматичният подход и търсенето на комуникация са стъпки, които се оценяват положително.

Въпреки това от Кремъл смятат, че е рано да се правят заключения за по-широка промяна в позицията на Европа спрямо Русия. Песков отбеляза, че засега няма достатъчно основания да се говори за цялостно „затопляне“ на отношенията, тъй като от Европейска комисия и други европейски институции продължават да идват послания с различен тон.

След изборната си победа Радев също коментира темата за диалога с Москва, като посочи, че подобни позиции вече се изразяват от редица европейски лидери. Той даде пример с Еманюел Макрон, както и с ръководители на други държави, и подчерта, че Европа трябва да мисли прагматично за гарантиране на ресурсите си, особено в контекста на енергийната сигурност и конкурентоспособността.

Редактор: Цветина Петкова