Евродепутатите настояват за по-сериозни мерки на ЕС за защита на непълнолетните по 16 години онлайн в целия ЕС и забрана на най-вредните и пристрастяващи практики.

Европейският парламент прие доклад с незаконодателен характер с 483 гласа „за“, 92 „против“ и 86 „въздържали се“, в който изразява дълбока загриженост за физическите и психическите рискове, на които са изложени децата онлайн. Евродепутатите искат за по-силна защита срещу манипулативни стратегии, които увеличават зависимостта и пречат на способността на децата да се концентрират и да взаимодействат здравословно с дигиталното съдържание.

ЕК: Има риск България да не изпълни бюджетните изисквания на ЕС за 2026 година

Минимална възраст за социалните мрежи

За да се подпомогнат родителите в управлението на онлайн присъствието на децата и да се гарантира възрастово подходящото съдържание в интернет, Парламентът предлага минимална възраст от 16 години за достъп до социални мрежи, платформи за видеосподеляне и AI-асистенти. Деца между 13 и 16 години биха могли да използват такива услуги само с родителско съгласие.

Евродепутатите подкрепят работата на Комисията по разработване на приложение за проверка на възрастта в ЕС и цифровия портфейл за идентификация (eID), но подчертават, че тези системи трябва да бъдат точни и да защитават поверителността на непълнолетните. Те допълват, че такива механизми не освобождават платформите от отговорността да осигуряват безопасни и подходящи за възрастта продукти.

За да се стимулира по-доброто спазване на Закона за цифровите услуги (DSA) и други правила, евродепутатите предлагат ръководителите на непълнолетни да носят лична отговорност при сериозно и системно неспазване на правилата, особено по отношение на защитата на непълнолетните и проверката на възрастта.

Част от предложените мерки са забрана на най-вредните пристрастяващи практики за деца, включително автоматичното пускане на съдържание и безкрайното скролване, мерки срещу таргетираната реклама, инфлуенсър маркетинга и пристрастяващия дизайн, забрана на ангажиращо-базираните алгоритми за препоръки при непълнолетни, както и спешни действия срещу рисковете от генеративния изкуствен интелект, включително дийпфейкове и AI приложения, създаващи неразрешени манипулирани изображения.

Европейската комисия дава България на съд заради замърсяването на въздуха



„Гордея се с този парламент, че заедно заставаме зад защитата на непълнолетните онлайн. Заедно със стриктното прилагане на Закона за цифровите услуги тези мерки значително ще повишат нивото на защита на децата. Ние най-сетне очертаваме граница. Казваме ясно на платформите: вашите услуги не са предназначени за деца. И експериментът приключва тук“, Кристел Шалдемозе (С&Д, Дания), съставител на доклада

Докладът цитира изследвания, според които 97% от младите хора използват интернет ежедневно, а 78% от 13–17-годишните поглеждат устройствата си поне веднъж на час. В същото време едно от четири деца проявява „проблемна“ или „дисфункционална“ употреба на смартфон – поведение, сходно със зависимост.

Според Евробарометър 2025 над 90% от европейците смятат, че защитата на децата онлайн е спешна необходимост – особено заради негативното влияние на социалните мрежи върху психичното здраве (93%), кибертормоза (92%) и нуждата от ефективни механизми за ограничаване на достъпа до съдържание, неподходящо за възрастта (92%).

Държавите членки вече предприемат действия, въвеждайки възрастови ограничения и системи за проверка.

Редактор: Ралица Атанасова