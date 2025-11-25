Европейската комисия отчита риск България да не изпълни бюджетните изисквания на Евросъюза за 2026 година, попадайки в една група с Унгария и Испания. Според Брюксел, страната ни не е сред държавите с макроикономически дисбаланси, но остава под наблюдение във връзка със социално-икономическите си показатели и ефективността на управлението на публичните ресурси.

Европейската комисия публикува икономическите и социални приоритети на ЕС за 2026 г., насочени към укрепване на конкурентоспособността, стимулиране на иновациите и увеличаване на стратегическите инвестиции в условията на сложна геополитическа обстановка, съобщава БТА. В есенния пакет документи, част от Европейския семестър, ЕК анализира бюджетните планове на държавите членки и фискалното им съответствие с правилата на ЕС.

Според оценките 12 страни от еврозоната са съвместими с фискалните изисквания. Комисията препоръчва държавите с риск от несъответствие в бюджета да укрепят публичните финанси, да повишат производителността и да насочват ресурси към стратегически сектори, включително зелена и цифрова трансформация, отбрана, здравеопазване и „Космос”.

ЕК обръща особено внимание върху отбраната, като предвижда по-голяма гъвкавост при увеличаване на военните бюджети и премахване на регулаторни пречки пред производството на оръжие и боеприпаси. Към момента 16 държави, включително България, са активирали „клаузата за дерогация“, която позволява временно повишаване на разходите за отбрана без нарушение на фискалните правила.

В социалната сфера България е сред деветте държави, за които ще се проведе по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г., като анализът ще разгледа производителността, уменията, трудовия пазар и социалната конвергенция спрямо останалите членки. Европейският семестър служи за координиране на бюджетните и икономическите политики в ЕС, като цикълът започва с есенната оценка на приоритетите и приключва с представянето на националните проекти на бюджетите следващата година.

