Министерството на отбраната на Турция съобщи, че е разположило шест изтребителя F-16 в Северен Кипър като мярка за сигурност, дни след като островът беше обект на атака с дрон.

„Заради последните развития на събитията в нашия регион изтребителите, както и системи за противовъздушна отбрана бяха разположени днес в Севернокипърската турска република“, се казва в изявление на министерството.

Още в събота източник от министерството посочи, че Анкара обмисля възможността за изпращане на изтребители в Кипър. А финалното решение идва в момент, когато президентът на Франция Еманюел Макрон трябва да посети разделения средиземноморски остров.

Кипър беше пряко засегнат от ответни атаки след американско-израелските удари срещу Иран, след като произведен там дрон порази британска военна база на острова преди седмица. Никозия съобщи, че безпилотният апарат вероятно е изстрелян от подкрепяната от Техеран въоръжена групировка "Хизбула" в Ливан, а не директно от Иран. Впоследствие няколко европейски държави обещаха да изпратят системи за противовъздушна отбрана и други военни средства в Кипър. Макрон разпореди френският самолетоносач „Шарл дьо Гол“ да се насочи към Средиземно море, както и фрегата и подразделения за ПВО.

