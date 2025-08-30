Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години спечели сребро на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Съставът, воден от старши треньора Лилия Георгиева, отстъпи пред Литва с 60:77 във финалния сблъсък на шампионата.

Националките стигнаха до първо отличие от 2012 година насам и общо второ сребро в дивизия "Б". Още с класирането си за финала те си осигуриха промоция в елитната дивизия "А" от следващата година. Българките завършиха участието си на Европейското първенство с пет победи и две загуби.

Във финала срещу Литва баскетболистките на България дадоха сериозен отпор на противника си, особено в първите три части, но в последната литовките бяха по-убедителни.

След силен завършек на третата част литовките успяха да обърнат хода на събитията и дръпнаха със 7 точки 56:49 преди заключителните 10 минути. В тях българските момичета не намериха подобаващ отговор за стабилната игра на Литва, особено в нападение.

Катрина Бозова бе най-резултатна за тима на България с 20 точки и 6 асистенции. Габриела Коцева отбеляза 17 точки и 6 борби, а Деяна Станиславова завърши с 13 точки и 7 борби.

Деяна Станиславова бе отличена за силното си представяне на европейското първенство. Баскетболистката на "Локомотив" София намери място в Идеалната петица на турнира, който се проведе в Истанбул.

Станиславова остави на своята сметка 13 точки, 7 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки в последния мач на нашия тим от надпреварата.

173-сантиметровата състезателка регистрира средни показатели от 14.7 точки, 6.9 борби, 2.7 асистенции и 4.4 откраднати топки в общо 7 мача на България на европейското. При стрелбата си от игра тя бе 49.4%, както и 80% от линията за изпълнение на наказателни удари за средно по 28.9 минути на среща.

Редактор: Цветина Петкова