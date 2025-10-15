Снимка: БТА, архив
Световната боксова асоциация отмени задължението на българина да се бие срещу Майкъл Хънтър
Световната боксова асоциация (WBA) освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Вместо това българинът ще трябва да излезе на ринга срещу британеца Моузес Итаума, ако иска да запази отличието си.
С решение от 14 октомври Световната боксова асоциация приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата. От WBA отчитат, че Хънтър има друго желание за развитие на кариерата си и вече не е в позиция да бъде претендент за пояса, който Пулев спечели в края на миналата година с победа над германеца Махмуд Чар.
По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг, като е спечелил всички 13. В 11 от тях той постига победа с нокаут, като във всички съкрушителният удар идва в първия или във втория рунд.
Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.
Очакванията бяха следващият мач на Итаума да бъде на 13 декември в Манчестър срещу противник, който все още не е обявен, но по всяка вероятност решението на WBA ще внесе промяна в плановете на британеца.
Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.Редактор: Цветина Петкова
