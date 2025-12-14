Суперзвездата на професионалния кеч Джон Сина сложи край на славната си кариера в WWE, след първа загуба от 20 години насам. Сина бе сломен от бившия двукратен шампион в тежка категория на WWE Гюнтер.

Вместо да произнесе реч, Сина остави лентите си за китки и обувките си на ринга, изкачи рампата, обърна се и за последен път поздрави камерата и феновете.

„Последният път е сега“ — така бе наречен турнирът, в който 16 от най-големите имена в професионалния кеч се състезаваха за правото да бъдат последния съперник на Джон Сина в неговия финален мач преди оттеглянето му от активната кариера.

За 8 570 дни от дебюта си Сина спечели 17 световни титли и създаде емблематичната реплика „You Can’t See Me“, превърнала се в негова запазена марка и част от попкултурата. Но влиянието му далеч надхвърля успехите на ринга. За едни той е легенда на кеча, за други — утвърден филмов актьор, а за мнозина — символ на съпричастност и надежда чрез фондацията Make-A-Wish, с която е изпълнил над 650 желания на деца с тежки заболявания.

От дебюта си през 2002 година образът му преминава през няколко ключови трансформации — от агресивен новак, през харизматичния рапърски персонаж „Докторът на Туганомикса“, до героичния образ, въплъщаващ мотото „Никога не се отказвай“, което го превръща в пример за цяло поколение фенове.

Въпреки периодичните критики за уменията му на ринга, анализатори и фенове са единодушни, че Сина е бил основен икономически и символен двигател за WWE, особено в периода между 2005 и 2015 година, когато компанията разчиташе на него като свое лице пред глобалната аудитория.

Извън ринга той печели допълнително уважение с харизма, постоянство и внимателно изграден, автентичен личен бранд, който надхвърля границите на спорта. Актьорската му кариера, рекламните партньорства и обществената му ангажираност затвърждават статута му на световна знаменитост.

През 2024 година Сина обяви, че 2025 г. ще бъде последната му година като активен състезател, като открито говори за натрупаните контузии, операциите и физическата цена на кариерата си.

Макар да се оттегля от активния кеч, Джон Сина няма да напусне напълно WWE, след като подписа петгодишен договор като посланик на компанията и ще продължи да бъде нейно лице извън ринга.

