Една от най-известните емблеми на рок бандата "Ролинг стоунс" - алените устни и изплезен език - е вдъхновена от богинята Кали, каза фронтменът Мик Джагър пред индийски медии, цитиран от АФП. Британският музей "Виктория и Албърт", където се съхранява оригинала на логото, го нарича "един от най-бързо разпознаваемите символи на рокендрола в света".

