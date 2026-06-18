Шампионите на България по ученически футбол от 81. СУ „Виктор Юго“ спечелиха правото да представят страната ни на Световната купа в Китай през октомври. След години труд и десетки победи, днес пред отбора стои ново предизвикателство - да осигури средства за своето участие.

Зад успеха стоят години постоянство, тренировки и ясна цел - да стигнат до върха. Те са шампиони на България, но битката им тепърва предстои.

„Подготовката ни беше много сериозна с г-н Спасов. Подготвя ни много сериозно още от началото, от 4 години, когато започна и ни сформира като отбор“, казва Владислав Петков.

„Упорити тренировки всеки ден, по час и половина след часовете, трудихме се всички много като отбор, за да стигнем до тази наша мечта да представим България в Китай“, посочва Давид.

Пътят до титлата минава през училищни, общински, градски и републикански етапи, където се състезават срещу най-добрите ученически отбори в страната.

Да подкрепим отбор млади шампиони: Деца се нуждаят от средства, за да представят България на Световна купа по футбол

„Специално за нашия отбор, това са към 30 мача, където нашия отбор не си позволи нито една загуба, нито едно равенство“, коментира треньорът Цветан Спасов. „Миналата година, когато само с един допуснат гол до Републиканското, ние станахме втори, за съжаление, страшно много им се смачка самочувствието, но това и ги надъха още повече за тази година, за да достигнат върха“, казва още той.

Години работа, постоянство и дисциплина водят отбора до най-големия успех в училищния футбол - участие в Световната купа в Китай през октомври 2026 г.

„Мачовете бяха трудни още от началото - тук в София, след това се представихме на републиканско първенство, където победихме всички, без нито една загуба“, посочва Владислав.

„Най-трудният мач беше на Софийското срещу НТБГ. Много силен отбор с много силни играчи“, казва Давид.

Днес обаче най-трудният мач е извън терена - намирането на средства за участие в Световната купа.

„За съжаление, държавната уредба е такава, че не финансира световна купа, а финансира световно първенство. Една разлика в една думичка“, посочва треньорът.

За пътуването и участието са необходими около 60 хиляди евро. До момента са събрани малко над 10 хил. евро, а срокът за регистрация е до 1 юли.

„Най-трудният ни момент може би е сега, като сме в неведение дали ще отидем или не“, казва Давид.

„Не искаме да се молим за помощ, а просто нека хората да подкрепят една мечта, която е в рамките вече на три години, тази е четвърта, защото световното е на принципа на правилата на УЕФА и да подкрепим талантите на тази държава“, казва още треньорът Цветан Спасов.

Въпреки трудностите, момчетата продължават да следват мечтата си и упорито се подготвят за мачовете. „Винаги трябва да имаме вяра. Вярваме в хората и в нашия отбор. Вярвам, че можем да стигнем много напред, защото всички играчи са много добри. Имаме един много добър и сплотен колектив и сме като едно семейство“, посочва Давид.

„Ние не представяме само училището, ние представяме България“, казва Владислав.

Мечта, зад която стоят години усилия и едно достойно представяне на България.

„Ще си пожелая да имаме късмета да отидем и всички да сме здрави, да няма контузии“, казва още Давид.

„Бих искал да се обърна към всички, които имат възможност и могат да ни подкрепят, защото сме се подготвяли доста дълго време и мислим, че заслужаваме“, посочва Владислав.

„Надявам се един ден да ги видя в националния отбор мъже на България и да повторят успеха от 94-та година“, пожелава си треньорът.

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Редактор: Ивета Костадинова