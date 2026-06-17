Иранските привърженици почетоха паметта на загиналите деца при ракетен удар по училище в град Минаб. По трибуните се появиха банери с надпис „Минаб“, ученически раници и снимки на жертвите.

Същият жест отборът направи през март в контрола срещу Нигерия.

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Междувременно американски медии съобщиха, че вътрешно разследване на Пентагона е стигнало до извода, че ударът по училището в Минаб е бил резултат от грешка при идентифицирането на целта. Според публикации в американската преса военните първоначално са смятали, че атакуват военен обект. Окончателният доклад все още не е публикуван официално.

Женският отбор по футбол на Иран отказа да изпее националния химн преди мач (ВИДЕО)

Iran's national team brought school bags into the pitch to honor the school girls killed in Minab by US-Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Ajuv5NYa9k — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) June 16, 2026

На терена в Лос Анджелис Иран и Нова Зеландия завършиха наравно 2:2 в зрелищен двубой. Въпреки емоционалния заряд на срещата, вниманието на мнозина остана насочено към случилото се извън футбола.

След мача капитанът на Иран Мехди Тареми призна, че последните месеци са били изключително тежки за отбора заради войната и събитията в родината им. Старши треньорът Амир Галенои също заяви, че футболистите са били поставени под огромно напрежение, а подготовката им за турнира е била белязана от политическата и военната криза.

Допълнително напрежение предизвика и организацията на събитията след мача. Иранските футболисти и треньорският щаб бяха принудени още същата вечер да напуснат Лос Анджелис и да се върнат в тренировъчната си база в Тихуана, Мексико. По думите на Галенои отборът е очаквал да остане да нощува в Калифорния и да отпътува на следващия ден, но вместо това бил инструктиран да се качи на самолет непосредствено след края на двубоя.

🇮🇷🇳🇿🇺🇸⚽ Iranian fans at the 2026 FIFA World Cup match between Iran and New Zealand in Los Angeles displayed banners spelling "MINA 168" while waving flags, commemorating victims of a February 28, 2026 US Tomahawk missile strike on Shajareh Tayyebeh Elementary School in Minab,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 16, 2026

Впоследствие американските власти заявиха, че бързото отпътуване е било предварително планирано и не е резултат от извънредни мерки за сигурност.

Редактор: Цветина Петкова