Женският отбор по футбол на Иран отказа да изпее националния химн преди първия си мач от група А срещу Южна Корея от турнира за Купата на Азия в Австралия снощи, съобщи Sky News.

В първата си среща след началото на конфликта в Близкия изток, футболистките застанаха мълчаливо и гледаха право напред, докато химнът звучеше.

Старши треньорът на отбора Марзие Джафари и нейните състезателки отказаха да коментират както войната, така и смъртта на аятолах Али Хаменей след края на мача.

Иранските футболистки получиха похвали за своята смелост. „Сърцата ни са с тях и техните семейства. Ситуацията е трудна и е наистина смело от тяхна страна да бъдат тук и да играят. Те показаха много силна игра, въпреки политическата обстановка и трудностите, през които може би преминават“, заяви австралийската звезда Ейми Сейър.

Иранският отбор е пристигнал в Австралия няколко дни преди началото на въздушните удари в Близкия изток, за да се подготви за турнира. В четвъртък тимът ще се изправи срещу домакина, а в неделя ще изиграе третия и последен си мач от груповата фаза срещу Филипините, като и двете срещи ще се проведат на същия стадион.

