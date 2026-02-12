Двама мъже на по 23 години са арестувани в София за извършен въоръжен грабеж от денонощен магазин в Пловдив. Това съобщиха от Районната прокуратура. Обирът е извършен в ранните часове на 1 февруари, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Според сигнала двама маскирани отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. „Пещерско шосе“. Единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.

В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани. Те имат предишни регистрации в полицията, а единият от тях и присъда.

Разследването под наблюдението на прокуратурата е проведено в пряка координация с екипи на Главна дирекция „Национална полиция“. При спецакция във вторник те били задържани в София. Намерено и иззето е ползваното оръжие. Предстои чрез експертиза да бъде уточнен видът му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение, според което могат да бъдат наказани с лишаване от свобода от три до десет години. Мъжете са в ареста за 72 часа.

Четирима непълнолетни бяха задържани през януари за серия грабежи в централната градска част на Пловдив.

Редактор: Цветина Петрова