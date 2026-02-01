Маскирани обраха с пистолет магазин в Пловдив. Грабежът станал тази сутрин около 4 часа на бул. „Пещерско шосе”, съобщи 24 часа.

Двама мъже с маски влезли в търговския обект, извадили пистолет и успели да задигнат 1100 евро от оборота, след което избягали. На място била извикана полиция.

Служителите на реда издирват извършителите. Ще бъдат прегледани охранителните камери в района.

