Тази вечер София е на вълна Iron Maiden. Концертът на легендарните рок музиканти е на стадион „Васил Левски”.



Шоуто е част от турнето им Run for your lives, с което групата отбелязва 50 години на сцената. Част от програмата са най-емблематичните песни на групата от началото на музикалната им кариера до песента Fear of the dark от 1992 година.

Музикантите бяха посрещнати в София лично от президента Илияна Йотова. Днешният им концерт по покана на „Фест тийм” е всъщност и шестото им посещение у нас.

Снимка: БГНЕС

