Регионът на остров Себу е бил разтърсен от 379 вторични труса

Мощно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси централната част на Филипините, разрушавайки сгради и отнемайки живота на най-малко 26 души на остров Себу.

Това съобщиха властите, които се опасяват, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителите търсят оцелели.

Според Американската геоложка служба, земетресението е било регистрирано в 21:59 ч. на 30 септември край северния край на острова, близо до Бого, град с 90 000 жители.

Националният съвет за намаляване и управление на риска от бедствия към правителството съобщи, че са потвърдени има 26 загинали и 147 ранени, а 22 сгради са повредени.

Провинциалното правителство на Себу отправи призив на официалната си страница във Facebook за медицински доброволци, които да помогнат в последствията от земетресението.

„Възможно е да има хора, заклещени под срутени сгради“, заяви служител, участвал в спасителните операции в Сан Ремигио и Бого.

Регионът е бил разтърсен от 379 вторични труса.

Земетресението причини прекъсване на електрозахранването, което доведе до спиране на тока в Себу и близките централни острови, въпреки че електрозахранването бе възстановено малко след полунощ в Себу и четири други големи централни острова, съобщи Националната електроразпределителна компания на Филипините.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

