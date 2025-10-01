Снимка: АП
Регионът на остров Себу е бил разтърсен от 379 вторични труса
Мощно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси централната част на Филипините, разрушавайки сгради и отнемайки живота на най-малко 26 души на остров Себу.
Това съобщиха властите, които се опасяват, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителите търсят оцелели.
🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.
The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.
There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277
Според Американската геоложка служба, земетресението е било регистрирано в 21:59 ч. на 30 септември край северния край на острова, близо до Бого, град с 90 000 жители.
8/— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
A fire broke out inside a mall in Consolacion town, northern Cebu, following the 6.7 magnitude earthquake on Sept 30, 2025. (lindol, sismo, deprem)
Emergency response is ongoing as the fire adds to the extensive damage in Cebu, Philippines amid the recent quakes. pic.twitter.com/vJW4ANeo4B
Националният съвет за намаляване и управление на риска от бедствия към правителството съобщи, че са потвърдени има 26 загинали и 147 ранени, а 22 сгради са повредени.
Провинциалното правителство на Себу отправи призив на официалната си страница във Facebook за медицински доброволци, които да помогнат в последствията от земетресението.
El #Sismo #Earthquake de magnitud 7.0 en #Cebu, #Philippines #Filipinas quedó capturado en plena transmisión de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick. Ocurrió este 30 de septiembre sacudió la zona de las Bisayas
„Възможно е да има хора, заклещени под срутени сгради“, заяви служител, участвал в спасителните операции в Сан Ремигио и Бого.
Регионът е бил разтърсен от 379 вторични труса.
Земетресението причини прекъсване на електрозахранването, което доведе до спиране на тока в Себу и близките централни острови, въпреки че електрозахранването бе възстановено малко след полунощ в Себу и четири други големи централни острова, съобщи Националната електроразпределителна компания на Филипините.Редактор: Цветина Петкова
