С цел подобряване чистотата на въздуха Столичната община въвежда забрана за влизане в центъра на града през зимните месеци. Промяната влиза в сила от 1 декември и ще остане в сила през зимните месеци с цел да да се подобри качеството на въздуха в столицата.



Какво предвижда тя:

► Обособяват се две зони, в които няма да се допускат автомобили от Първа и Втора екогрупа. Т.е. старите коли няма да могат да минават и паркират през тези зони.

♦ В Малкия ринг, познат от миналата година, е категорична забраната за автомобили и от двете Екогрупи. Той заключва периметъра между улиците в идеалния център - между булевардите „Васил Левски”, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.

♦ Големият ринг, който влиза в сила за първи път, ще засегне само колите от Първа екогрупа и обикаля широкият център между булевардите „Сливница“, „Ситняково“, бул. „П. Яворов“, Вапцаров“ и продължава към бул. "Иван Гешов" и бул. "Константин Величков".

► Граничните булеварди не са част от зоните, така че движението по тях остава свободно за всички, а за допълнителна яснота ще има и указателни табели.

► Единствените изключения, които ще важат са за:

• Собственици с постоянен адрес в зоната, които имат стикер за паркиране.

• Хора с увреждания, които разполагат с карта за преференциално паркиране.

Ако не сте в изключенията, важно е да знаете, че на засегнатите места ще има поставени камери, които чрез специален софтуер ще засичат нарушителите. За да избегнете глобите, може да проверите най-близките до вас буферни паркинги.

Повече детайли около мерките се бъдат представени днес в Столична община.

За това какъв въздух дишаме и как реално може да се промени картината в столицата разказа Ивайло Попов от екологично сдружение „За земята” в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той коментира, че измерванията сочат, че през миналия зимен сезон в Малкия ринг е имало положителна промяна на въздуха, но това не е достатъчно. Замърсяването с азотен диоксид е намаляло за този период с около 10% спрямо предходната година, като са изключени допълнителни фактори, например метрологичните условия, които могат да окажат влияене.

Попов заяви, че София има сериозен проблем със замърсяването с азотен диоксид. Основен източник са двигателите с вътрешно горене, най-вече дизеловите, като това замърсяване няма сезонен характер.

Той уточни, че когато се коментира замърсяването на въздуха обикновено се говори за фините прахови частици, които са основно през зимата.

Иванов каза, че рестрикциите през зимата нямат за цел да ограничат замърсяването в определен периметър, а да се отрази на транспортния модел на града – т.е. да се намали като цяло използването на автомобили.

Експертът каза още, че презастрояването на града води до намаляване движението на въздушните маси в града, което също оказва влияние на чистотата на въздуха.

Иванов препоръча използването на градски транспорт, но подчерта, че там има още какво да се иска.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова