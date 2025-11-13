Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес пред евродепутатите в Брюксел три възможности за продължаване на финансовата подкрепа на ЕС за Украйна. Очаква се през декември Европейският съвет да обсъди отново този въпрос и да вземе решение.

Според Фон дер Лайен една от възможностите е ЕС да изтегли заем от финансовите пазари. Втората опция е това да направят държавите от ЕС на основата на междуправителствено споразумение, а третата - да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на украинската страна. По нейните думи последната възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев да върне заема.

Фон дер Лайен и Калас призоваха замразените руски активи да бъдат използвани за заеми за Украйна

"Работим с Белгия и останалите държави от ЕС", каза Фон дер Лайен по повод сумата по запорираното руско имущество. Както е известно, в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на Русия. Според нея предоставянето на средства на Киев е най-добрият начин Москва да разбере, че времето не е на нейна страна.

"Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки. Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима. Заради неуспехите си на бойното поле Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с ударите по енергийна инфраструктура. Трябва да продължим да повишаваме цената на войната за Русия", добави председателят на ЕК.

Редактор: Цветина Петрова