НАСА изстрелва нов космически телескоп на 30 август. Той носи името "Нанси Грейс Роман" и разполага със зрително поле поне 100 пъти по-голямо от това на "Хъбъл". Така потенциално ще може да измерва светлината от милиард галактики през целия си живот.

Тази обсерватория ще може също така да блокира звездната светлина, за да вижда директно екзопланети и дискове, формиращи планети, да извършва преброяване на планетарните системи в нашата галактика и да разрешава важни въпроси в областта на тъмната енергия, екзопланетите и инфрачервената астрофизика.

Телескопът носи името на Нанси Грейс Роман - първият ръководител на отдела по астрономия на НАСА през 60-те и 70-те години на миналия век. Тя е известна като „Майката на космическия телескоп Хъбъл“.

Dr. Nancy Grace Roman, our first Chief Astronomer, began working for NASA 1959. Learn more: https://t.co/9NfNeV2fBp pic.twitter.com/lkdBweSAwd — NASA (@NASA) April 3, 2017

Мисията на телескопа преди това беше наречена WFIRST (Wide-Field InfraRed Survey Telescope), но през 2020 г. беше преименувана на космически телескоп „Нанси Грейс Роман“ в чест на големия астроном.

Our next space telescope is launching in just under two weeks!



In the first episode of our NASA's Curious Universe podcast series on @NASARoman, we get to know the telescope's namesake and what cosmic mysteries it will help us to unravel. https://t.co/xmyFaDlmUu pic.twitter.com/YyUtVKC4Sz — NASA (@NASA) August 17, 2026

Телескоп ще прекара три четвърти от петгодишната си основна мисия, провеждайки три революционни изследвания с безпрецедентен мащаб. Техните комбинирани резултати ще трансформират всички области на астрономията и ще отговорят на дългогодишни въпроси за тъмната материя, тъмната енергия и планетите извън нашата слънчева система, наречени екзопланети. Последната тема ще бъде разгледана от изследването „Галактическата издутина във времевата област“, ​​което ще надникне в центъра на нашата галактика, за да изучи звездите и екзопланетите, които съставляват гъсто населената област около центъра на Млечния път, известна като галактическа издутина.

Изображения от „Джеймс Уеб“ потвърждават теория на Айнщайн (СНИМКИ)

Изследването ще наблюдава шест области от галактическата издутина, едната насочена към центъра, а петте близки, на всеки 12 минути в продължение на 438 дни общо време за наблюдение. Наблюденията ще бъдат разделени на шест „сезона“, разпределени в рамките на пет години.

Прекарвайки толкова много време и фокусирайки се върху сравнително малка област от небето, мисията ще може да проследява промените в движението и светлината на стотици милиони звезди и всички планети, които обикалят около тях, за дълги периоди от време - аспектът на изследването във „времевата област“.

„Това проучване ще бъде най-прецизното, най-ритмичното и най-дългото непрекъснато наблюдение на нашата галактическа издатина, където се намира най-голямата плътност на звездите в нашата галактика“, каза изследователят от Caltech/IPAC Джеси Кристиансен.

Повече детайли за проучванията

Телескопът ще бъде авангардна космическа обсерватория за задълбочени изследвания на Вселената в инфрачервена светлина. Голямото зрително поле, бързата скорост на изследване, високата чувствителност и усъвършенстваните коронографски възможности ще позволят на астрономите да откриват и изучават галактики в много ранната Вселена, да търсят потенциално обитаеми екзопланети и да дават отговори на някои от най-належащите въпроси в астрофизиката, например природата на тъмната материя и тъмната енергия.

Широкоъгълният обзор на телескопа и бързият начин, по който той може да бъде преориентиран, ще позволят на астрономите да извършват изследванията си много ефективно. Широкоъгълното изследване дава приоритет на наблюдението на голяма част от небето, вместо на „по-дълбоко“ наблюдение в по-малък участък, както се постига в момента с космическите телескопи "Хъбъл" и "Джеймс Уеб".

Най-големите постижения в космическата наука за 2025 г. (СНИМКИ)

Учените ще погледнат извън равнината на диска на нашата галактика в търсене на свръхнови. Свръхновите светят ярко и са видими от огромни разстояния. Те са като пътни показатели във Вселената. Астрономите ги използват за измерване на космически разстояния, а тези измервания разкриват колко бързо се разширява Вселената.

Учените също така ще се насочат към центъра на нашата галактика и ще наблюдават интензитета на светлината, идваща от милиони звезди с течение на времето. Те биха могли да открият над 1200 екзопланети чрез тяхната микролещова сигнатура и повече от 100 000 екзопланети чрез по-стандартния метод на транзита.

С помощта на „Роман“ астрономите ще наблюдават яркостта на милиони звезди с течение на времето.

Освен екзопланетите, Роман ще изучава и тъмната материя.

A strange, invisible force has been pushing galaxies apart faster and faster for billions of years. Astronomers have named it dark energy.



But how do we study something we can't see? Check out this video to learn more!



For a deeper dive, click here: https://t.co/dukYneetrO pic.twitter.com/VdAFE2fxlf — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 19, 2026

Телескопът ще помогне на изследователите точно да картографират разпределението както на нормалната, така и на тъмната материя в историята на Вселената.

"Нанси Грейс" ще използва множество методи, за да хвърли светлина върху природата и еволюцията на тъмната енергия, която изглежда ускорява разширяването на Вселената. Ще картографира струпването на галактики във времето и пространството. В зависимост от еволюцията на струпванията във времето е възможно да се тества ефектът на тъмната енергия върху тях. Инфрачервеното зрение на "Роман" ще изследва светлината, идваща от хиляди далечни свръхнови тип Ia, което ще помогне на астрономите да проследят разширяването на Вселената с течение на времето.

Какво е специалното?

"Роман" ще изследва Вселената с много по-голямо зрително поле от космическите телескопи "Хъбъл" и "Джеймс Уеб". "Роман" допълва мисията „Евклид“, като комбинира по-голям телескоп с по-дълбоки инфрачервени наблюдения върху по-малка площ. Заедно двете мисии ще предоставят по-пълна представа за Вселената, като „Евклид“ картографира обширни региони от космоса, а „Роман“ разкрива по-слаби обекти и по-фини детайли.

Named after our first chief astronomer, Roman's deep, panoramic view of the cosmos will generate never-before-seen pictures. https://t.co/DbKUWLf7wB pic.twitter.com/CXr5DwriGn — NASA (@NASA) April 21, 2026

"Евклид" има по-голямо зрително поле в едно насочване, докато "Роман" комбинира все още изключително широкото си поле с по-голям 2,4-метров телескоп. Това позволява по-дълбоки наблюдения, по-чувствителна инфрачервена спектроскопия и по-фино качество на изображението в малко по-малка област на изследване.

"Нанси Грейс Роман" е способен да вижда планети милиард пъти по-слаби от своите звезди. Той ще усъвършенства и демонстрира технологията, която ще позволи на бъдещи мисии да наблюдават и характеризират скалисти планети в обитаемата зона на звездите им – диапазонът от орбитални разстояния, където на повърхността на планетата може да съществува течна вода.

Пътуване и орбита

"Роман" ще бъде изстрелян с ракета Falcon Heavy на SpaceX от Космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида, САЩ. Космическият телескоп ще работи в орбита около втората точка на Лагранж на системата Слънце-Земя (L2).

What is the Nancy Grace Roman Space Telescope? Why do we need it? What will it unveil?



Learn more about Roman and how it will help us investigate some of the many mysteries of the universe. ⬇️



Roman is set to launch Aug 30th at 7:26 am ET. Stay up to date on the mission:… pic.twitter.com/tgJmjWeo0z — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 14, 2026

Мисията ще продължи пет години, като има още потенциално петгодишно удължаване. Телескопът ще наблюдава стотици милиони звезди на всеки 12 минути по време на периода на изследването, предоставяйки на астрономите безпрецедентен обем данни за анализ.

През 2010 г. "Нанси Грейс Роман" беше предложен като основен приоритет за следващото десетилетие в астрономията от Комитета за десетилетни изследвания на Националната академия на науките на Съединените щати. По това време мисията беше предложена като WFIRST (Wide-Field InfraRed Survey Telescope - широкоъгълен инфрачервен телескоп).

Диаметърът на основното огледало на "Роман" е 2,4 метра, колкото е диаметърът на основното огледало на космическия телескоп "Хъбъл". Инструментът за широко поле ще предоставя изображения със същото качество като "Хъбъл", но зрителното му поле е 200 пъти по-голямо от инфрачервеното зрително поле на "Хъбъл". "Роман" ще събере до 20 петабайта данни по време на петгодишната си основна мисия. Това е същото количество данни, колкото 10 000 000 HD филма общо.