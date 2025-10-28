Астрономи откриха, че „СуперЗемя“, обикаляща около звездата Gliese 251, червено джудже само на 18 светлинни години от Слънцето, потенциално би могла да приюти живот. Според учените, освен планетата Gliese 251b, която е известна от 2020 г. и обикаля около звездата в тясна орбита, има и втора планета, Gliese 251c, която обикаля около звездата на всеки 54 дни.

„Екзопланетата се намира в обитаемата зона на звездата“, обясни съавторът на изследването Суврат Махадеван от Държавния университет на Пенсилвания. „Следователно разстоянието от звездата е идеално за съществуването на течна вода на повърхността, при условие че има подходяща атмосфера“.

Учените смятат, че Gliese 251c е един от най-подходящите обекти за търсене на биосигнатури или молекули, които показват съществуването на живот. Подобно търсене може да започне само след няколко години с помощта на нови, големи телескопи като Изключително големия телескоп (ELT) на Европейската южна обсерватория, който в момента се строи в Чили и е планирано да заработи до края на това десетилетие. С първично огледало с диаметър малко под 40 метра, ELT ще може не само директно да изобразява планетата, но и да изучава нейната атмосфера.

Астрономите обаче все още не са виждали тази планета. Те са успели само косвено да докажат съществуването ѝ. Строго погледнато, планетата не обикаля около звездата си. По-скоро звездата и планетата обикалят около общ център на тежестта. Ако планетата е много голяма или звездата е доста малка, както в този случай, движението на звездата може да бъде засечено от разстояние с помощта на ефекта на Доплер. По този начин астрономите вече откриха планета близо до Gliese 251 през 2020 г. Тя е почти четири пъти по-тежка от Земята, откъдето идва и прякорът ѝ „СуперЗемя“, и обикаля около звездата си на всеки 14 дни. Преди това беше съобщено, че учени са открили нови видове органична материя в ледени гейзери, изригващи от Енцелад, спътник на Сатурн.

