Още в неделя говорихме с премиера и обсъждахме подготовката за "Евровизия" 2027 в България. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес. Това заяви в „Здравей, България” министърът на културата Евтим Милошев.

Той обясни, че предстои Министерският съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация - щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около домакинството. „Това ще го решим в Министерския съвет още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство“, допълни министърът.

По думите му организацията на "Евровизия" включва не само самия песенен конкурс. „Този процес включва избора на място, организацията на самия песенен конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата - много, много аспекти“, заяви Милошев.

Министърът подчерта, че това е национално събитие, което надхвърля рамките на обществената телевизия. „Това не е по силите само на обществения оператор. Това е национално събитие“, каза той и благодари и на търговските телевизии за подкрепата.

Евтим Милошев коментира и интереса на няколко български града към домакинството на конкурса. Освен София, желание вече са заявили Пловдив, Варна и Бургас. „Това е изключително хубав знак. Освен столицата, още три големи града вдигнаха ръка и заявиха: "Искаме това домакинство". Това показва мащаба и значението на "Евровизия" за България“, каза министърът.

По думите му най-вероятният домакин към момента остава София, основно заради логистиката, транспортната свързаност и инфраструктурата. Той уточни, че окончателното решение тепърва предстои и ще бъде взето след анализ и консултации със специалисти. „Всяка една възможност трябва да бъде погледната, обсъдена, да има методология и да има решение“, допълни Милошев.

Сред основните изисквания към потенциалния домакин е наличието на зала с капацитет от поне 10 хиляди души. В тази връзка министърът посочи, че България вече има опит с организирането на подобни мащабни събития. „През 2015 година, когато организирахме детската "Евровизия", тя беше в „Арена Армеец“. Тази зала е подходящо място, но нека да не забравяме, че тя е съоръжение, строено за спортни цели. Подходящо място е и Античният театър в Пловдив“, припомни той.

Темата за настаняването също остава ключова. Министърът изрази увереност, че столицата би могла да поеме голям поток от гости. „Имам вътрешната убеденост, че София може да поеме този туристически поток. И организацията, и логистиката. Убеден съм, че ние можем да направим финал и домакинство, каквото беше в Австрия“, заяви той.

Според него най-голямото предизвикателство няма да бъде толкова инфраструктурата, колкото координацията между институциите. „За мен най-важният елемент е организацията и междуведомствената комуникация. Всички тези наличности и субекти са налице. Въпросът е координацията между тях“, каза министърът.

Той даде пример и с вече проведени международни прояви у нас, като отбеляза, че България е показала способност да организира мащабни събития. „Съвсем скоро мина Джиро д'Италия, където по оценка на италианците България не само се справи отлично, а това е било най-доброто изнесено колоездачно състезание“, изтъкна той.

По отношение на бюджета за домакинството министърът коментира, че все още е рано за конкретни разчети. „Твърде рано е за бюджетиране и такъв анализ. Но имам увереността, че правителството гледа изключително сериозно на този въпрос“, каза той.

Според него най-голямата полза от подобно събитие ще бъде международната видимост на България. „За мен най-голямата полза е именно видимостта на България извън границите на страната - на европейска и световна сцена“, заяви министърът.

И беше категоричен, че голямата победа в събота през нощта е заради таланта на Дара. "Но големият залог всъщност е домакинството следващата година - и това го постигнахме и го получихме. Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне, а обратното в ще се възползва по най-категоричния начин", подчерта Милошев.

Той допълни, че "Евровизия" е възможност за популяризиране на съвременната българска култура и младите изпълнители. „Никога не е имало подобна културна вълна, тръгваща от България в такъв формат. А тук говорим за съвременна българска култура, за млади изпълнители, които носят тази промяна“, каза още той.

Редактор: Станимира Шикова