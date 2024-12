Учени дешифрираха древен свитък-амулет, намерен в римска гробница в германския град Франкфурт на Майн, пише „Дейли мейл“.

Артефактът е открит през 2018 г. в гроб на неизвестен мъж, датиращ от 230–270 г. сл. Хр. Когато са го погребвали, той имал специална капсула на врата си - така наречената филактерия. Вътре в капсулата археолозите откриха свитък, изработен от тънко сребърно фолио. Тъй като прекарал 1800 години в земята, оказа се невъзможно да бъде разопакован, без да се повреди.

Едва наскоро беше възможно да се възстанови текстът с помощта на компютърна томография. Този метод позволи на специалистите да „разгънат“ свитъка практически, без да го докосват. Фолиото съдържаше 18 реда текст на латиница, на чието дешифриране лингвистите посветиха няколко месеца. Учените с изненада разбрали, че текстът вътре е изцяло християнски. Това е необичайно, тъй като през 2-3 век сл. н. е. християнството се е смятало за секта и неговите последователи са били преследвани в много региони.

