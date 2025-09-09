Необичайна история от Сан Диего. За първи път от години насам в района са били забелязани два кашалота. Те са се появили пред погледите на туристи по време на обиколка с лодка, разказва CNN.

По време на обиколка с лодка туристи са забелязали не един, а цели два кашалота на около 25 километра от брега - нещо, което не се е случвало от 2019 година насам.



"Това е изключително рядка гледка", казва Доминик, който е собственикът на лодката и организатор на екскурзиите. Той споделя, че през всички години, в които е провеждал обиколки, никога не е виждал подобно нещо.

"Организирам тези турове от 2019 година и досега нито веднъж не съм виждал кашалот", казва той.

Зрелището се разкрива пред туристите рано сутрин, по изгрев. Две лодки на Джанини били във водата, когато получил обаждане от капитана на друг плавателен съд.



"Обадиха се и казаха, че са забелязали кит", обяснява Доминик.



Те се насочили към указаното място, за да видят животното на живо.



"Първо видяхме един, а после и втори. През целия ден постепенно се приближаваха един към друг, докато накрая не заплуваха рамо до рамо, буквално триейки се един в друг", допълва той.



Кашалотът е най-големият зъбат кит на Земята и именно той вдъхновява написването на прочутия роман „Моби Дик“. Според Джанини, съдейки по размерите – около 15 метра – двата екземпляра най-вероятно са били мъжки. За тях е типично да плуват заедно, а не с женските. Но защо тогава тази гледка е толкова рядка? От една страна влияние оказват фактът, че кашалотите прекарват дълго време на големи дълбочини, но по-съществената причина е, че ловът на китове е намалил популацията им от около 1 милион до между 300 000 и 845 000.



"Трудно е да се правят генерални изводи дали ситуацията се подобрява, имайки предвид единично наблюдение, но е факт, че закони като този за защита на морските бозайници и за застрашените видове изиграха важна роля", смята Доминик.



Докато изследователите в Калифорния следят внимателно движението на кашалотите, Джанини се надява неговите снимки да помогнат да се установи дали тези два кита са били виждани преди.



"Има хора, които наблюдават китове вече 20 години и никога не са виждали кашалот. Това е един от онези моменти, които се случват веднъж в живота", казва още Доминик.

Редактор: Цветина Петрова