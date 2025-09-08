В южно Чили най-малкият елен в света – пуду – е изправен пред сериозни заплахи за оцеляването си. Популацията му намалява тревожно, като десетки животни загиват всяка година при нападения от кучета или автомобилни катастрофи. Местни организации и природозащитници не остават безучастни и се борят за спасяването на малките бозайници чрез нови ограничения на скоростта, пътни знаци и по-строг контрол над бездомните кучета.

Не по-висок от домашна котка, пуду - най-малкият вид елени в света, е заплашен да се превърне в застрашен вид.

"Родът пуду включва едни от най-малките елени в света, достигащи височина от само 45 сантиметра. Това го прави много характерен и специален", разказва ветеринарят Хавиера Лопес.

Остров Чилое, в южната част на Чили, е основният дом на този вид. Популацията му обаче бързо намалява поради редица причини – от честите сблъсъци с автомобили до нападенията от безстопанствени кучета.



"Всяка година при нас пристигат близо петдесет животни с различни наранявания. Това е доста голям брой, като се има предвид намаляващата популация на вида", казва Лопес.



Десетки пудута вече са били ранени тази година, като повечето не са оцелели. Центърът за диви животни на острова до момента е приел 18 екземпляра, половината нападнати от кучета, а 1/3 – блъснати от автомобили.

"За съжаление, това е довело до намаляване на популацията поне тук, на острова, макар че все още не е отчетено на континента. Ето защо нашата цел е да научим хората как да предотвратят подобни ситуации", казва ветеринарят Наталия Дуран Кастро.



С големите си очи, къси крака и плашлив нрав, пудутата са безпомощни срещу скоростните автомобили и агресивните кучета. Бременните женски са особено уязвими през зимата и пролетта.

"През зимата и пролетта бременните женски тежат повече, което ги прави по-лесна плячка за бездомните кучета", посочва Хавиера.



Според правителствен доклад за опазване на природата няма официално преброяване на тези дребни елени, но общата популация се оценява на около 10 хиляди, като голяма част живеят именно на остров Чилое.



"Популацията е около десет хиляди, затова видът е класифициран като уязвим. Според нашите прогнози, ако всяка година пристигат все повече ранени животни, е само въпрос на време да бъдат прекласифицирани като "застрашени", а след това и като "критично застрашени", казва още Хавиера.



Местните групи и организации обаче не стоят безучастни. Те настояват за спешни мерки – повече пътни знаци, изграждане на нови "легнали полицаи", както и приемането на нов закон, който да ограничи свободното движение на кучета в селските райони.

Редактор: Цветина Петрова