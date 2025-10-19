Снимка: БТА
Той е преминал осеяната с мини граница в демилитаризираната зона
Севернокорейски войник дезертира, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона, съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от "Франс прес".
"Нашата армия задържа севернокорейски войник, който премина днес военната демаркационна линия", посочи в изявление Комитетът и допълни: "Армията е идентифицирала лицето близо до военната демаркационна линия, проследила го е и го е наблюдавала, след което е провела стандартна операция по задържането му".Редактор: Емил Йорданов
Източник: Алексей Маргоевски/БТА
