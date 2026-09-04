Близо пет килограма марихуана са намерени и иззети от отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР - Варна. Служителите получили оперативна информация за 36-годишен магистър-фармацевт, работещ в болнично заведение в града, за когото има данни, че разпространява марихуана и кокаин след предварителна уговорка.

В хода на проверката, във вторник около 17.30 часа мъжът е задържан непосредствено след като получил близо 5 килограма марихуана от чуждестранен гражданин. При последвалите претърсвания на жилището и автомобила на 36-годишния са намерени и иззети още 2,10 грама кокаин.

Снимка: ОДМВР - Варна

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Направеният му тест за употреба на наркотици отчел положителен резултат за кокаин. Установено е, че непосредствено преди задържането мъжът е управлявал автомобила си след употреба на наркотично вещество.

Снимка: ОДМВР - Варна

В продължение на процесуално-следствените действия по случая, допълнително са извършени претърсвания на обекти, свързани с 36-годишния мъж. На два адреса и в автомобил са намерени и иззети общо 841,74 грама кокаин и известно количество марихуана.

Снимка: ОДМВР - Варна

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура - Варна. Двамата мъже са задържани, а работата по досъдебното производство продължава.

Редактор: Георги Иванов