Рецептата на шеф готвача Станислав Иванов
Как се прави бърза, лесна и най-вече здравословна туршия. Не повече от 15 минути работа. Как една стара семейна рецепта може да се превърне в съвременен пробиотик?
С шеф готвача Станислав Иванов се връщаме към вкус от детството – неговата семейна рецепта за туршия, предавана от поколения. Под зоркия поглед на не кого да е, а на видния диетолог проф. Донка Байкова.
„Правя на баба ми зимнината, тъй като когато бях в университета в Благоевград, някак си така много ми липсваше нейната туршия. По-лесно беше да ми я изпрати, но на мен ми беше интересно да я направя. С нея съм израснал, аз я обичам сладникава, кисела, тя е бърза туршия”, обяснява Станислав Иванов.
„Абсолютно би било подходящо за консумация от деца и от възрастни хора, и от хора със свръхтегло, и с метаболитни проблеми. (С диабет, с високо кръвно налягане. Няма нищо по-добро”, смята доц. Байкова.
В тайната рецепта от бабиния тефтер Станислав изброява – краставици, червени чушки, моркови, карфиол и червен лук.
Цялата рецепта гледайте във видеото.
