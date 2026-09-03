Българският централен защитник Валери Владимиров попада в списъка на „Милан“ за основната фаза на Лига Европа, което отваря възможност той да се изправи срещу „Левски“ през януари.

18-годишният бранител премина на „Сан Сиро“ от „Ботев“ (Пловдив) през лятото на 2024 г. С доброто си представяне в младежките формации и дубъла на „росонерите“ (до 23 г.) в Серия D, той заслужи място в лятната подготовка на първия отбор. Там записа минути в контролите срещу грандове като „Интер“, „Манчестър Юнайтед“, „Челси“ и „Селтик“, макар да остана извън състава на старши треньора Рубен Аморим за първите два кръга в Серия А.

„Милан“, „Марсилия“ и „Монако“ се изправят срещу „Левски“ и ЦСКА в евротурнирите

Очакванията са португалският специалист да ротира състава си в мачовете от Лига Европа, тъй като 24 от общо 32 отбора продължават към елиминациите. Това осигурява реален шанс на младия българин да направи своя официален дебют за италианския гигант.

Редактор: Цветина Петкова