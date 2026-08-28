„Левски“ и ЦСКА научиха съперниците си в основната фаза на европейските клубни турнири след жребия, изтеглен в Монако. „Сините“ ги очакват осем двубоя в Лига Европа, сред които домакинство на италианския гранд „Милан“ и гостуване на „Марсилия“, докато ЦСКА ще посрещне „Монако“ на Националния стадион в Лигата на конференциите.

„Левски“ ще изиграе четири мача пред собствена публика и четири като гост. Освен „Милан“, в София ще пристигнат „РБ Залцбург“, „Ягелония“ и „Лилестрьом“.

Определиха следващите съперници на българските отбори в евротурнирите

При гостуванията си тимът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу „Марсилия“, „Виктория Пилзен“, „Съндърланд“ и „НЕК Ниймеген“.

Срещата с „Марсилия“ връща спомените към европейската кампания на „сините“ през 2005 г. Тогава „Левски“ победи френския тим през декември с 1:0 след запомнящия се гол на Христо Йовов, който затвърди прякора му „Бижутера“. Този път българският шампион ще гостува на французите.

Съперниците на „Левски“:

„Милан“ (домакин)

„Марсилия“ (гост)

„РБ Залцбург“ (домакин)

„Виктория Пилзен“ (гост)

„Ягелония“ (домакин)

„Съндърланд“ (гост)

„Лилестрьом“ (домакин)

„НЕК Ниймеген“ (гост)

„Левски“ се изправя срещу АЕК Атина в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига

Сред останалите любопитни сблъсъци в турнира са „Байер Леверкузен“ - „Марсилия“, „Лион“ - „Байер Леверкузен“ и „Милан“ - „Бенфика“.

Основната фаза на Лига Европа започва на 16 септември и приключва на 28 януари. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат определени на 29 август.

Европейски сблъсък с престижен съперник предстои и на ЦСКА. Жребият за основната фаза на Лигата на конференциите отреди „червените“ да се изправят срещу „Монако“, като двубоят ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“.

Съперниците на ЦСКА:

„Монако“ (домакин)

„Панатинайкос“ (гост)

„КуПС Купио“ (гост)

„Трабзонспор“ (домакин)

„Нордселанд“ (гост)

„Тюн“ (домакин)

Редактор: Цветина Петкова