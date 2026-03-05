Служители на ГД „Гранична полиция” разкриха организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сигналът е получен в дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в ГДГП. Според данните става въпрос за български и чужди граждани, които осъществяват престъпна дейност на територията на България, изразяваща се в подпомагане на чужденци да преминават и пребивават в страната ни нелегално. Организираната престъпна група е имала строга йерархична структура.

Снимка: ГД "Гранична полиция"

След проведени оперативно-издирвателни действия са установени организаторите на канала. Според получената информация, те набирали групи с мигранти и им подсигурявали водачи за незаконно преминаване на българо-турската граница. Участниците в престъпната дейност ги транспортирали през територията на страната до София или околностите, а след това организирали извеждането им към държави от Западна Европа.

На 4 март 2026 г. гранични полицаи от ГДГП, РДГП - Бургас и РДГП -Елхово проведоха специализирана операция в района на българо-турската граница. Установени са общо 10 лица, съпричастни към извършваната престъпна дейност. В качеството на обвиняеми за престъпление от НК са привлечени 3 мъже, на които е наложена мярка за неотклонение задържане за срок до 72 часа.

Снимка: ГД "Гранична полиция"

Проведени са процесуално-следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Извършени са претърсвания на няколко адреса и два автомобила. Иззети са мобилни телефони, СИМ карти на различни оператори, преносими компютри, фалшиви регистрационни табели за МПС, множество документи, текстилна маска, газов пистолет калибър 9 мм, както и 39 боеприпаса.

Работата по случая продължава.

Редактор: Дарина Методиева